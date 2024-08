Einundzwanzigtausend Menschen sind bereits aus der Region Sumy evakuiert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Weitere 25 Tausend Menschen warten auf ihre Evakuierung. 75 Prozent der aus der Region Sumy evakuierten Menschen sind Kinder.

Aufgrund des ständigen Beschusses aus Russland wurden bereits 21 Tausend Menschen aus der Region Sumy evakuiert, 25 Tausend weitere Bürger stehen in der Warteschlange. Dies teilte Innenminister Igor Klymenko am Freitag, den 16. August, in der Sendung TV-Marathon mit.

„Bis heute wurden 21 Tausend unserer Bürger, die in der Grenzzone der Region Sumy leben, evakuiert. Wir sind bereit, weitere 25 Tausend Menschen zu evakuieren“, sagte er.

Der Minister fügte hinzu, dass 75% der aus der Region Sumy evakuierten Menschen Kinder sind.

Die Evakuierung wird von Mitarbeitern der nationalen Polizei und des staatlichen Rettungsdienstes durchgeführt.

„Wir arbeiten mit der regionalen Militärverwaltung zusammen, die die Siedlungen und die Anzahl der zu evakuierenden Personen festlegt. Die meisten Menschen in der Region Sumy stehen der Evakuierung und den Sicherheitsmaßnahmen, die von den Behörden in diesen Gebieten ergriffen werden, verständnisvoll gegenüber“, sagte Klymenko.