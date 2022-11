Die Einwohner von Cherson wurden aufgefordert, die Befreiung nicht überstürzt zu feiern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren haben fast alles in der Stadt vermint, so dass die Einwohner aufgefordert wurden, sich nicht an überfüllten Plätzen zu versammeln.

Die Einwohner von Cherson wurden aufgefordert, nicht zu Massenfeiern zur Räumung der Stadt zu eilen, da die Stadt immer noch sehr unsicher ist. Das sagte Jaroslaw Januschewitsch, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson forderte die Einwohner der Stadt auf, sich nicht an überfüllten Orten zu versammeln, da die Russen fast alles vermint haben – Rettungskräfte sind in der Stadt im Einsatz.

„Der Feind hat fast alles vermint. Sie sollten sich nicht an überfüllten Orten versammeln. Am Montag, dem 14. Mai, wird das Stadtzentrum entmint, daher bitte ich Sie dringend, sich nicht ins Zentrum von Cherson zu begeben“, appellierte Jaroslaw Januschewitsch an die Einwohner von Cherson.

Zuvor hatte die Abteilung für innere Sicherheit der Nationalpolizei die Einwohner von Cherson gebeten, bei der Identifizierung von Kollaborateuren zu helfen. Bürger, die Informationen über Personen haben, die die Eindringlinge unterstützt oder mit ihnen zusammengearbeitet haben, werden gebeten, dies den Strafverfolgungsbehörden zu melden.