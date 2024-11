Die Einwohner von Kiew wurden vor starken Windböen gewarnt und erhielten Ratschläge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Morgen, am 4. November, werden in Kiew starke Windböen erwartet. Die Einwohner der Hauptstadt haben einen Ratschlag erhalten.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf die Hauptabteilung des Staatlichen Notdienstes der Ukraine in Kiew.

Das ukrainische hydrometeorologische Zentrum hat vor gefährlichen meteorologischen Phänomenen in Kiew am 4. November gewarnt. Dazu gehören leichter Regen, manchmal mit Graupel, und Windböen von 15-20 m/s, was der ersten (gelben) Gefahrenstufe entspricht.

„Seien Sie vorsichtig! Rufen Sie im Notfall 101 oder 112 an“, fügte der Dienst hinzu.

Gleichzeitig wurden die Einwohner von Kiew aufgefordert, sich von Werbetafeln, Stromleitungen, Bäumen und einsturzgefährdeten Gebäuden fernzuhalten.