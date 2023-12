Ein Einwohner von Kramatorsk hat den Russen Daten über die ukrainischen Streitkräfte "zugespielt"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst hat einen weiteren Informanten des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes in der Region Donezk festgenommen. Der Angreifer hat dem Aggressor die Standorte der ukrainischen Verteidigungskräfte in den Grenzgebieten der Region „zugespielt“. Dies meldete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am 6. Dezember.

Der Feind war vor allem an den Orten interessiert, an denen sich die größte Konzentration von Personal und militärischer Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine in Kramatorsk befindet.

Um Informationen zu sammeln, verwendete die Figur Zielfernrohre für Waffen. Er fuhr persönlich in der Stadt herum und beobachtete die Bewegungen der Verteidigungskräfte.

Er „jagte“ auch nach vorübergehenden Stationierungspunkten der ukrainischen Truppen. Im Falle ihrer Entdeckung führte der Angreifer zusätzliche Aufklärungsmaßnahmen durch und übermittelte dem Angreifer bereits eine genaue Geolokalisierung. Diese Informationen benötigten die Angreifer, um neue Raketen- und Drohnenangriffe auf die Frontstadt vorzubereiten.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den russischen Informanten enttarnt, seinen Aufenthaltsort ermittelt und ihn festgenommen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Einheimischen, der Anfang des Jahres vom russischen Sicherheitsdienst als Anhänger der Kreml-Ideologie aus der Ferne rekrutiert worden war.

Bei einer Durchsuchung des Wohnorts des Festgenommenen wurde ein Mobiltelefon mit Beweisen für seine Korrespondenz mit dem russischen Militärgeheimdienst sichergestellt.

Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine informierten den feindlichen Informanten über den Verdacht der unbefugten Verbreitung von Informationen über die Bewegung, die Bewegung oder den Einsatz der Streitkräfte der Ukraine, begangen unter dem Kriegsrecht.

Der Mann befindet sich in Gewahrsam. Ihm drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis.