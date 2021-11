Ein Einwohner der Region Chmelnyzkyj wurde mit COVID in das Krankenhaus eingeliefert, in dem er zuvor einen Diebstahl begangen hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In Schepetiwka, Region Chmelnyzkyj, infizierte sich ein Mann, der einen Diebstahl in einem örtlichen Krankenhaus begangen hatte, mit dem Coronavirus und wurde zur Behandlung in dieselbe medizinische Einrichtung eingeliefert. Dies berichtet der Pressedienst der Bezirkspolizei von Schepetiwka.

Es wird festgestellt, dass der Einbrecher zwei Fahrräder gestohlen hat. Als Polizeibeamte den Dieb entdeckten, gestand er den Diebstahl.

„Bei dem Mann wurde von den Sanitätern ein Coronavirus diagnostiziert, so dass er an den Tatort zurückkehren musste, diesmal aber als Patient“, heißt es in dem Bericht.

Der Verdächtige wird des Diebstahls beschuldigt, der wiederholt oder durch eine vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen begangen wurde (Artikel 185 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).