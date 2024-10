Einzelheiten des Angriffs auf das Sverdlov-Werk in der Russischen Föderation sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Quellen in der Hauptdirektion des Geheimdienstes haben syronisiert, dass sie die Wirtschaftssanktionen gegen dieses russische Unternehmen um „Drohnen“-Sanktionen ergänzt haben.

Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Verteidigungskräfte haben das größte Sprengstoffwerk der Russischen Föderation, das 900 km von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, getroffen. Darüber berichtet unter Berufung auf Quellen im ukrainischen Geheimdienst RBC-Ukraine.

„In dieser Nacht haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der Spezialeinheiten und der Hauptdirektion des Geheimdienstes das Swerdlow-Werk in der Stadt Dserschinsk, Region Nischni Nowgorod, getroffen. Es ist ein integraler Bestandteil des russischen militärisch-industriellen Komplexes“, heißt es in dem Bericht.

Die Anlage wurde von mehreren Dutzend Angriffsdrohnen aus ukrainischer Produktion angegriffen.

Das Unternehmen ist von der EU und den USA mit Sanktionen belegt, weil die Produkte des Werks für die Kriegsführung in der Ukraine verwendet werden.

„Der ukrainische Sicherheitsdienst hat die Sanktionen gegen das Swerdlow-Werk verschärft. Zu den Wirtschaftssanktionen haben wir Drohnensanktionen hinzugefügt, die eine sofortige Wirkung haben. Die Arbeit an der Beschneidung der militärischen Fähigkeiten des Feindes wird weitergehen“, sagte die Quelle.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben Drohnen am 20. Oktober in Dserschinsk in der Region Nischni Nowgorod in Russland das nach J. M. Swerdlow benannte Unternehmen Zavod angegriffen, das Sprengstoff herstellt.