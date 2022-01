Die Einzelheiten des Todes eines Touristen auf Hoverla sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 57-jährige Frau starb heute, am 15. Januar, beim Klettern in Hoverla, während ihr Sohn und ihr Verlobter verletzt wurden. Dies geht aus einem Bericht von TSN hervor.

Die Touristen aus der Region Odessa waren sich der Verschlechterung des Wetters bewusst, haben es aber ignoriert. Eine Frau schlug sich den Kopf an und starb auf der Stelle, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Die Rettungskräfte konnten die Opfer schnell ausfindig machen. Dreißig Rettungskräfte aus verschiedenen Einheiten waren gleichzeitig im Einsatz.

Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen wurde am Schlüsselbein und ihr Verlobter an der Hüfte verletzt.

Die verstorbene Frau hatte heute Geburtstag und wurde 57 Jahre alt.

