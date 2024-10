Elektrizitätsverbrauch stabilisiert - Ukrnergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 540 Siedlungen wurden am Morgen aufgrund von Militäroperationen und anderen Gründen ganz oder teilweise vom Stromnetz getrennt.

Der Stromverbrauch in der Ukraine hat sich stabilisiert. Jetzt entspricht er den saisonalen Indikatoren, berichtete Ukrenerho am Mittwoch, den 23. Oktober.

„Der Verbrauch hat sich stabilisiert und entspricht den saisonalen Indikatoren. Heute, um 9:30 Uhr, lag er auf dem gleichen Niveau wie am Vortag – Dienstag. Gestern, am 22. Oktober, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er lag auf dem gleichen Niveau wie am vorherigen Arbeitstag – Montag, 21. Oktober“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig sind aufgrund der Feindseligkeiten und aus anderen Gründen heute Morgen 543 Siedlungen ganz oder teilweise ohne Strom.

So gibt es wegen des russischen Beschusses neue Stromausfälle in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw und Cherson.

Und aufgrund von Problemen in den Netzen von oblenergo wurden heute um 8:30 Uhr Notstromabschaltungen in der Region Poltawa eingeführt.

Die restriktiven Maßnahmen werden aufgehoben, sobald die Notfallmaßnahmen abgeschlossen sind, versicherte der Energiesektor.

Wir erinnern daran, dass der nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat massive russische Angriffe auf den Energiesektor erwartet. Der Feind könnte die Angriffe mit dem Beginn der Heizperiode wieder aufnehmen.