Die Energietechniker von DTEK haben im Mai die Stromversorgung für fast 400.000 Familien wiederhergestellt

Im Mai hat das Energieunternehmen DTEK die Stromversorgung für 384.000 Familien in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa wieder aufgenommen. Wie das Unternehmen am Donnerstag, den 1. Juni, mitteilte, waren die Menschen dort aufgrund des Beschusses ohne Strom.

Die Regionen, die der Frontlinie am nächsten liegen, waren von den russischen Angriffen am stärksten betroffen. Im Mai hatten Spezialisten die Stromversorgung für 361.000 Familien in der Region Donezk und fast 17.000 Familien in der Region Dnipropetrowsk wiederhergestellt.

Auch aufgrund des Drohnenangriffs in der Region Odessa nahmen die Energietechniker die Stromversorgung für mehr als 6 Tausend Haushalte wieder auf.

„Unsere Aufgabe ist es, die Bewohner und die kritische Infrastruktur so weit wie möglich mit Strom zu versorgen, auch wenn sie regelmäßig beschossen werden. Nach mehr als einem Jahr Krieg haben wir bereits mehr als 7 Millionen Familien in den Regionen Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und Donezk sowie in der Hauptstadt wieder mit Strom versorgt. Die meisten von ihnen waren aufgrund feindlicher Angriffe bereits Dutzende Male ohne Strom“, so Olexander Fomenko, CEO von DTEK Grid.

Zuvor hatte DTEK die Verluste in den Stromnetzen der Region Kiew durch die russischen Angreifer geschätzt. Für ihre vollständige Wiederherstellung sind weitere internationale technische Hilfe und Investitionen erforderlich.

Ebenfalls im Mai hat DTEK ein neues Windkraftwerk in der Region Mykolajiw in Betrieb genommen.