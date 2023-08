In Enerhodar wurde das Hauptquartier der "kadyrovtsy" gesprengt - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vorübergehend besetzten Enerhodar in der Region Saporischschja wurde das Hauptquartier der Einheit Achmat-1 Rosgwardija in die Luft gesprengt. Dort sei eine Drohne geflogen, teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Montag, den 28. August, mit.

Es wird angegeben, dass nach der Besetzung der Stadt „kadyrovtsy“ wurden beschlagnahmt und für ihre Bedürfnisse ein Gebäude auf Stroiteley Street, 46, wo es verwendet werden, um eine lokale Filiale eines der ukrainischen Banken umgewandelt werden. Dort fand heute Morgen eine Explosion statt.

„Dadurch wurden die Mitarbeiter der Eindringlinge und die im Hof geparkten Autos in Mitleidenschaft gezogen. Auf dem Gelände brach ein Feuer aus. Feuerwehrleute und Krankenwagen trafen am Tatort ein. Informationen über die Zahl der getöteten und verletzten „kadyrovtsy“ wird derzeit geklärt. Unter der Zivilbevölkerung gibt es keine Verletzten“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen nach einer Reihe von Explosionen dringend die örtliche „zivil-militärische Verwaltung“ evakuiert haben. Zurzeit finden in Enerhodar Inspektionen statt und der Zugang zum Internet ist eingeschränkt.

Am Montag wurde bekannt, dass Offiziere des militärischen Nachrichtendienstes und Vertreter der ukrainischen Widerstandsbewegung am Tag der Flagge und am Unabhängigkeitstag der Ukraine eine Reihe von Angriffen auf die Eindringlinge in der Region Saporischschja verübt haben.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes zeigte auch die Explosion der Polizeistation von Enerhodar. Die Explosion fand im Büro des Chefs statt.