Die Erklärung von Stefantschuk hat sich während des Krieges nicht geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Vermögensstatus des Vorsitzenden der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, hat sich während des Krieges nicht geändert. Dies geht aus der Erklärung des Parlamentspräsidenten für das Jahr 2022 hervor, die auf der Website der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung veröffentlicht wurde.

Im Eigentum von Stefantschuk – eine Wohnung in Chmelnyzkyj, eine Fläche von 93,4 Quadratmetern. Zusammen mit seiner Frau (50%) besitzt er außerdem ein Grundstück von 1008 Quadratmetern und ein unfertiges Gehöft mit einer Gesamtfläche von 270 Quadratmetern im Dorf Bilogorodka in der Region Kiew.

Stefantschuk besitzt außerdem ein Auto Mitsubishi Outlander, Baujahr 2018, und seine Frau einen Renault Captur, Baujahr 2015.

Stefantschuk erklärte auch eine antike Ikone, Schmuck seiner Frau und eine Bibliothek mit wissenschaftlicher Literatur von etwa 5000 Büchern, die er zusammen mit seiner Frau besitzt.

Stefantschuks Frau besitzt eine Wohnung von 101,8 Quadratmetern in Kiew, außerdem gehört ihr teilweise (50%) eine Wohnung von 49,8 Quadratmetern in dem Dorf Yarmolintsy in der Region Chmelnyzky. Die Frau des Vorsitzenden der Werchowna Rada mietet eine Garage in Kiew.

Wir erinnern Sie daran, dass das State Bureau of Investigation dem Leiter des regionalen Gebietszentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Riwne einen weiteren Verdacht gemeldet hat: Der Militärkommandant, der im Juli einen Untergebenen verprügelt hat, hat ebenfalls „vergessen“, ein Vermögen von 46 Millionen Hrywnja zu deklarieren.