Erschießung von Gefangenen: Die Ukraine hat eine Untersuchung eingeleitet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung über die Erschießung von Gefangenen in Awdiwka und Veseloje durch russische Militärs eingeleitet. Darüber berichtet die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk.

Das Ermittlungsverfahren wird wegen Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass am Sonntag, den 18. Februar, in einem der Telegram-Kanäle eine Nachricht über die Erschießung von sechs Gefangenen der Streitkräfte der Ukraine auf einer der Stellungen in Awdijiwka veröffentlicht wurde. Die Verteidiger waren schwer verwundet und warteten auf ihre Evakuierung.

Eine Videoaufnahme mit einem Fragment der Tötung von zwei weiteren Soldaten in der Nähe des Dorfes Veseloye im Bezirk Bachmut wurde ebenfalls gefunden.

Die Aufnahme der Drohnenkamera zeigt insbesondere, wie heute bei der Erstürmung unserer Stellungen der Vertreter der Besatzungstruppen aus nächster Nähe zunächst auf einen gefangenen Soldaten der Streitkräfte der Ukraine und dann auf einen anderen schießt.

„Um die Gefangenen nicht am Leben zu lassen, tötet der Entführer sie absichtlich mit automatischen Waffen“, betonte die Staatsanwaltschaft.

Zuvor haben wir bereits berichtet, dass die russischen Interventionisten ein weiteres Kriegsverbrechen begangen haben: Sie erschossen zwei ukrainische Kriegsgefangene.

Darüber hinaus haben die Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung über die Tötung unbewaffneter ukrainischer Kriegsgefangener durch die Invasoren in der Nähe des Dorfes Klischyivka in der Region Donezk eingeleitet.