Der erste McDonald's wurde in der Region Czernowitz eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das erste McDonald’s Restaurant in der Region wurde in Czernowitz eröffnet. Das Restaurant war auch das erste, das im Jahr 2024 eröffnet wurde.

Dies berichtet der Pressedienst von McDonald’s in der Ukraine.

Das Restaurant wurde in Czernowitz in der Heroiv Maidanu Straße 184 eröffnet. Es war das erste in der Region.

McDonald’s in Czernowitz hat eine Fläche von über 605 m2. Es verfügt über 175 Sitzplätze in der Halle und 136 auf der Terrasse. Das Restaurant verfügt über 12 digitale Selbstbedienungsterminals und Tischbedienung. Autofahrer werden am McDrive Lebensmittel kaufen können. Ein paar Wochen nach der Eröffnung wird auch McDelivery verfügbar sein.

Die Öffnungszeiten des Restaurants sind von 7:00 bis 22:30 Uhr, die von McDrive von 5:00 bis 22:30 Uhr.

Das Restaurant in Czernowitz ist das erste McDonald’s, das im Jahr 2024 eröffnet wird. Für 2024 ist die Eröffnung von insgesamt 6 Restaurants geplant, womit sich die Gesamtzahl der McDonald’s Restaurants in der Ukraine auf 101 und die Gesamtzahl der Kette auf 118 erhöhen würde.