Der erste Stellvertreter von Umjerow wurde aus dem Verteidigungsministerium entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Generalleutnant Alexander Pawljuk wurde vom Posten des ersten stellvertretenden Verteidigungsministers entlassen. Dies teilte der Vertreter der Regierung in der Werchowna Rada Taras Melnychuk am Samstag, den 10. Februar in Telegram mit.

„Entlassen Pawljuk Alexander Aleksejewitsch vom Posten des ersten stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine im Zusammenhang mit dem Übergang auf eine andere Stelle“, heißt es in der Nachricht.

Das Verteidigungsministerium bestätigte die Entlassung von Pawljuk.

„Herr General, es ist eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Die nächsten Aufgaben und Herausforderungen liegen vor uns. Wir werden gemeinsam gewinnen“, sagte bei dieser Gelegenheit der Verteidigungsminister Rustem Umjerow.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj in dieser Woche Valery Saluschnyj aus dem Amt des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine entlassen hat. An seiner Stelle wurde Olexander Syrskyj ernannt, der die Armee befehligte.

Und am Tag zuvor änderte Selenskyj das Kommando des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine. Anatolij Bargilevich wurde zum neuen Chef ernannt.