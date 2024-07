Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Nachfrage nach neuen Personenkraftwagen in der Ukraine gesunken: was die Ukrainer wählten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Juni wurden in der Ukraine etwa 5,2 Tausend neue Personenkraftwagen zugelassen, das sind 8% weniger als im letzten Jahr.

Dies teilte UkrAwtoProm mit.

Damit hat sich die Nachfrage nach Neuwagen zum ersten Mal in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr negativ entwickelt. Im Vergleich zum Mai 2024 sank die Verbraucheraktivität auf dem Automarkt um 7%.

Die japanische Marke Toyota führt mit 853 Einheiten weiterhin den Neuwagenmarkt an. * BMW belegt mit 545 Einheiten zum ersten Mal den zweiten Platz. * Renault belegt mit 487 Einheiten den dritten Platz. Skoda (278 Einheiten) und Volkswagen (269 Einheiten) schafften es am 5. Juni ebenfalls in die Top 5 des Präsidenten.

Der Bestseller des Monats auf dem ukrainischen Neuwagenmarkt war der Renault Duster Crossover, der 447 Zulassungen verzeichnete.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn mehr als 32,8 Tausend neue Personenkraftwagen in der Ukraine zugelassen, das sind 21% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.