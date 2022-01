Erteilte einen Verweis wegen Feuerwerkskörpern: Drei Männer verprügeln einen Abgeordneten in Cherson (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Igor Osaulenko, ein Stadtrat der Europäischen Solidaritätspartei, wurde am 1. Januar in Cherson zusammengeschlagen. Dies geschah in der Akademika Tarle Street.

Dies berichtete der Abgeordnete des Stadtrats von Cherson, Ivan Glukhov, auf Facebook.

Er wurde angegriffen, nachdem der Mann eine Bemerkung zu Typen gemacht hatte, die Feuerwerkskörper unter die Füße der Leute warfen.

Abgeordneter litt unter den Händen unbekannter Männer / Foto: Facebook

„Die Europäische Solidaritätsfraktion im Stadtrat von Cherson fordert eine objektive und rechtzeitige Untersuchung des Angriffs auf unseren Kollegen Igor Osaulenko, der heute vor ein paar Stunden von drei unbekannten jungen Männern in der A. Tarle Straße in Cherson wegen einer Bemerkung über das Werfen von Feuerwerkskörpern unter seine Füße geschlagen wurde“, schrieb er.

Der Politiker betonte, dass die Fraktion die Polizei auffordere, dringend Maßnahmen zu ergreifen und den Angriff zu untersuchen.

Wer ist Igor Osaulenko