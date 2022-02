Estland hat humanitäre Hilfe für die Ukraine vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das estnische Außenministerium wird der Ukraine humanitäre Hilfe im Wert von 351.700 Euro zukommen lassen. Dies gab die Leiterin des Ministeriums, Eva-Maria Liimets, am Freitag, den 11. Februar, bekannt, so der Pressedienst des Außenministeriums.

„Der Konflikt hat das Leben von fast fünf Millionen Menschen beeinträchtigt, von denen mehr als drei Millionen humanitäre Hilfe benötigen. Für viele Bewohner besteht das Problem darin, dass es an medizinischer Versorgung und Versorgungseinrichtungen wie Strom, Wasser und Heizung fehlt. Menschen, die sich seit langem in ständiger Gefahr befinden, brauchen auch emotionale Unterstützung. Diese Probleme werden durch die derzeitige schwierige Sicherheitslage noch verschärft. Deshalb haben wir beschlossen, die Ukraine mit zusätzlicher humanitärer Hilfe zu unterstützen, um das Leid der Menschen in Grenznähe zu lindern“, sagte Liimets.

Es wird darauf hingewiesen, dass 190 Tausend Euro als zusätzliche Hilfe für Haushalte und ältere Menschen, die in der Nähe der Ostgrenze leben, bereitgestellt werden. Diese Hilfe kann für den Kauf von Brennholz sowie von lebensnotwendigen Gütern, warmen Decken und Kleidern, medizinischer und psychosozialer Unterstützung verwendet werden.

Das Außenministerium wird im Februar gemeinsam mit dem Rettungsdienst dem ukrainischen Grenzschutz Ausrüstung im Wert von 161.700 Euro überreichen. Die Lieferung umfasst sechs Zelte mit Schlafsäcken, Betten, Heizungen, Dieselgeneratoren und Zubehör für die Bereitstellung von Notunterkünften. Die Mittel sollen der Ukraine helfen, sich auf eine mögliche Migrationskrise vorzubereiten.

Estland erklärte am Vortag, es bereite sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor, falls es zu einem ausgewachsenen Krieg kommen sollte.

Drohende russische Invasion in der Ukraine: Estland hat einen Bereitschaftsplan ausgearbeitet.