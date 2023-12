Etwa 700 Ortschaften in der Ukraine sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwochmorgen waren 692 Siedlungen in der Ukraine aufgrund von Kämpfen und schlechtem Wetter ohne Strom. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 13. Dezember mit.

Stromausfälle gibt es in den Regionen Kiew und Kiew, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Mykolajiw, Sumy, Ternopil, Charkiw, Cherson und Tschernihiw.

Im Laufe des Tages wurden in zwei Blöcken von Wärmekraftwerken kurzfristige Notreparaturen durchgeführt. In einem der Wärmekraftwerke wurde die Notfallausrüstung abgeschaltet, aber die Stromzentrale ist bereits in Betrieb.

Die Agentur versicherte, dass es heute keine Stromknappheit gibt. In keiner der Regionen gibt es Einschränkungen bei der Stromversorgung.

Gleichzeitig appelliert das Energieministerium an die Verbraucher mit der Bitte, Strom zu sparen.

„Benutzen Sie keine energieintensiven Geräte während der Stoßzeiten – verschieben Sie das Waschen auf die Nachtstunden. Auf diese Weise helfen Sie denen, die das Licht am meisten brauchen: Ärzten, Gemeindearbeitern, Militärs“, heißt es in der Nachricht.