Die EU bereitet ein neues Finanzhilfepaket für die Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die EU wird ein neues Finanzhilfepaket für die Ukraine bereitstellen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, während eines Gipfels am Montag, den 24. Januar.

„Die EU unterstützt die Ukraine. Wir sind fest entschlossen. Ich kündige ein neues Finanzhilfepaket an, das aus Notkrediten und Zuschüssen besteht, um die Ukraine mittel- und langfristig zu unterstützen“, sagte sie.

Die Finanzhilfe beläuft sich auf 1,2 Mrd. Euro, die erste Tranche von 600 Mio. Euro könnte bald eingehen.

Von der Leyen äußerte die Hoffnung, dass der Europäische Rat und das Europäische Parlament die Entscheidung so schnell wie möglich billigen werden.

„Dann werden wir zügig mit der Auszahlung der ersten Tranche von 600 Millionen Euro beginnen. Darüber hinaus werden wir in Kürze mit der Arbeit an einem zweiten, längerfristigen Makrofinanzhilfeprogramm beginnen, um die Modernisierungsbemühungen des Landes zu unterstützen. Zweitens wird die Kommission in diesem Jahr die bilaterale Hilfe für die Ukraine fast verdoppeln: weitere 120 Millionen Euro werden zur Verfügung gestellt. Diese Unterstützung wird die Bemühungen der Ukraine um den Aufbau eines Staates und um Nachhaltigkeit stärken“, sagte der EG-Chef.

Sie sagte auch, dass die EG weiterhin in die Zukunft des Landes investieren werde, „dank unseres Investitionsplans“.

„Dieser Plan zielt darauf ab, Investitionen in Höhe von über 6 Milliarden Euro anzuziehen. Lassen Sie mich noch einmal deutlich sagen: Die Ukraine ist ein freies und souveränes Land. Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Die EU wird weiterhin an seiner Seite stehen“, sagte von der Leyen.

Die EU steht zur Ukraine. Ich kündige ein neues Finanzhilfepaket an, das aus Notkrediten und Zuschüssen besteht, um die Ukraine mittel- und langfristig zu unterstützen. https://t.co/0PfKt4wtKP

- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Von der Leyen sagte, sie habe letzte Woche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage in der Ukraine besprochen.

Media hatte zuvor berichtet, dass die Ukraine die EU um neue Kredite in Höhe von 1,2 Mrd. Euro gebeten hat…