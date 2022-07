Die EU hat einen Termin für eine Milliarden-Tranche an die Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bereits in diesem Monat soll eine Makro-Finanzhilfe von einer Milliarde Euro in der Ukraine ankommen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sagte am Dienstag, 12. Juli.

„Eine weitere Tranche der EU-Finanzhilfe für die Ukraine ist auf dem Weg… Mit dem heutigen grünen Licht des EU-Rates sollte das Geld noch in diesem Monat in der Ukraine ankommen“, sagte von der Leyen.

Sie fügte hinzu, dass diese Milliarde Euro „den Staat in einer entscheidenden Phase stärken wird“.

„Wir sind mit der Ukraine – jetzt und auf lange Sicht“, versicherte die Chefin der Europäischen Kommission…