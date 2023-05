Die EU hat erklärt, dass die russische Führung für den Angriff auf Dnipro und Kiew zur Rechenschaft gezogen werden wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU hat erklärt, dass die russische Führung und die Verantwortlichen für den Angriff auf Dnipro und Kiew zur Rechenschaft gezogen werden. Dies erklärte die außenpolitische Sprecherin der EU, Nabila Massrali, am Sonntag, den 28. Mai, auf Twitter.

„Die barbarischen Angriffe Russlands gehen weiter, töten und terrorisieren Zivilisten: der Angriff auf ein Krankenhaus in Dnipro, jetzt Kiew am Morgen des City Day. Die russische Führung und die Täter werden vor Gericht gestellt werden“, hieß es in der Botschaft.

Massraly fügte hinzu, dass die EU weiterhin bereit sei, die Ukraine bei der Selbstverteidigung zu unterstützen.