Der EU-Rat hat ein Rettungspaket von 5 Milliarden Euro für die Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der EU-Rat hat beschlossen, der Ukraine 5 Milliarden Euro von den im Mai zugesagten 9 Milliarden Euro zukommen zu lassen. Dies wurde am Dienstag, den 20. September, auf der Website des EU-Rates bekannt gegeben.

„Am 9. September einigten sich die EU-Finanzminister bei einem informellen Treffen des Ecofin-Rates in Prag auf eine Erklärung zur Unterstützung dieser zusätzlichen Hilfe für die Ukraine in Höhe von 5 Milliarden Euro. Diese zusätzliche Hilfe wurde heute förmlich angenommen, nachdem die erforderlichen formalen Schritte in nur 11 Tagen abgeschlossen worden waren“, heißt es in der Erklärung.

Es wird präzisiert, dass die Finanzhilfe zusätzlich zu anderen EU-Hilfen für die Ukraine geleistet wird, die bereits in den Bereichen humanitäre Hilfe, Zoll, Verteidigung und Entwicklung gewährt werden.

Es wird erwartet, dass die Ukraine Mitte Oktober 5 Mrd. € von der EU erhält, und Brüssel wird voraussichtlich bis Ende des Jahres weitere 3 Mrd. € bereitstellen.

Bis Mitte September hat die Ukraine 17,422 Mrd. $, d. h. 52 % der angekündigten Hilfe in Höhe von insgesamt 33,325 Mrd. $, von ihren Partnern erhalten.