Die Exporte und Importe der Ukraine stiegen um ein Drittel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 steigerte die Ukraine ihre Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen um 32,2 % auf 56,1 Mrd. USD bzw. um 31,8 % auf 55,7 Mrd. USD. Dies geht aus den Daten des Staatlichen Statistikdienstes der Ukraine hervor, die am Montag, den 15. November, veröffentlicht wurden.

Demnach belief sich der Handelsüberschuss der Ukraine im Zeitraum Januar-September 2021 auf 443,2 Millionen Dollar (gegenüber 266,6 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 2020), während das Defizit im Warenhandel bei fast 2 Milliarden Dollar liegt.

Gleichzeitig stiegen die Einfuhren und Ausfuhren in die Europäische Union erheblich. So ist das Wachstum der exportierten Waren und Dienstleistungen fast doppelt so hoch wie das Wachstum der importierten Waren – 50 % gegenüber 27 %. Die EU hat Waren im Wert von 14,7 Milliarden Dollar aus der Ukraine bezogen.