Kuleba sagt, wann russische Vermögenswerte zugunsten der Ukraine beschlagnahmt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte durch den Westen zugunsten der Ukraine wird wahrscheinlich schon 2024 beginnen. Dies erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag, den 2. Januar, während eines TV-Marathon.

Der Minister sagte, dass die USA und die EU bestimmte Entwicklungen in der Frage der Beschlagnahmung haben, und Belgien hat bereits Steuern auf Gewinne aus russischen Vermögenswerten zugunsten der Ukraine überwiesen.

„Jetzt befinden wir uns in der zweiten Phase, in der alle Bemühungen in einen einheitlichen rechtlichen Rahmen gebracht werden sollten. Das heißt, es sollten einheitliche Regeln für die EU und die G7-Länder geschaffen werden“, stellte Kuleba klar.

Die Außenministerin wies darauf hin, dass Kiew seit einem Jahr mit Partnern zusammenarbeitet, um diese Angelegenheit zu beschleunigen, und sobald alle rechtlichen Fragen harmonisiert sind, wird der Transfer von Vermögenswerten lebhafter sein.

„Wir schreiben das Jahr 2024. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Im letzten Herbst waren wir weit davon entfernt, diesen Rahmen zu verabschieden, und jetzt wird auf der Ebene der G7 und der EU über die Verabschiedung bestimmter Normen diskutiert. Wir sind der Schaffung dieser gesetzlichen Regelung für den Transfer russischer Vermögenswerte näher gekommen“, fügte Kuleba hinzu.

Deutschland hat russische Vermögenswerte im Wert von mehr als vier Milliarden Euro blockiert.

Zur Erinnerung: Der deutsche Generalstaatsanwalt Peter Frank beabsichtigt, mehr als 720 Millionen Euro an russischen Vermögenswerten zu beschlagnahmen.

