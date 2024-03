Die EU hat Verhandlungen mit Russland über Gas ausgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Europäische Kommission hat nicht vor, mit Russland in Kontakt zu treten, um den Transit von russischem Gas in europäische Länder über das ukrainische Gastransportsystem fortzusetzen. Dies sagte der EU-Kommissar für Energie, Kadri Simson, wie Ukrinform am Montag, den 4. März berichtete.

„Ich habe unseren ukrainischen Partnern sehr deutlich gesagt, dass die Europäische Kommission nicht in die Verhandlungen mit Russland eintreten wird, wie sie es vor fünf Jahren getan hat, als das trilaterale Abkommen über den Gastransit vereinbart wurde. Im Gegenteil, gemäß unserem RePowerUE-Plan müssen wir bis spätestens 2027 vom russischen Gas loskommen“, sagte sie vor Beginn des EU-Energieministerrats.

Simson sagte, die Europäische Kommission arbeite intensiv daran, den Ländern alternative Versorgungswege und alternative Lieferanten anzubieten und gleichzeitig die Ukraine zu unterstützen, um sie besser in den EU-Energiemarkt zu integrieren.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die EU das Abkommen mit Russland über den Gastransit durch die Ukraine nicht verlängern werde. Das Dokument wird Ende 2024 auslaufen.