Explosionen in der Region Chmelnyzkyj: Die Luftabwehr funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 16. November waren in der Region Chmelnyzkyj Explosionen zu hören, die Luftabwehr ist in Betrieb. Dies berichtete der erste stellvertretende Leiter der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj, Sergej Tjurin, auf seiner Facebook-Seite.

„Bewohner des Bezirks Chmelnyzkyj konnten Explosionen hören. Arbeitskräfte der Flugabwehr. Bleiben Sie bis zum Ende des Alarms in den Schutzräumen“, lautet seine Nachricht.

Der Luftalarm in der Region Chmelnyzkyj wurde um 6:38 Uhr ausgerufen. Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine hat bereits vor einer Raketenbedrohung in den Regionen Chmelnyzkij und Czernowitz gewarnt. Nach Angaben des Militärs bewegt sich eine Gruppe von Angriffsdrohnen in Richtung dieser Gebiete. Die Einwohner von Starokonstantinov wurden aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben.

Um 8:10 Uhr wurde in Kiew sowie in den Regionen Kiew, Tschernihiw und Sumy ein Luftalarm ausgerufen. Das Militär meldete die Bedrohung durch Ballisten in den nördlichen Regionen.

Wie wir bereits berichteten, war am 14. November, wenige Minuten nach der Ausrufung des Luftalarms, eine Explosion in Kropywnyzkyj zu hören.