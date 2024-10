Explosionen waren in der Region Sumy und in Charkiw zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen greifen die Ostukraine mit gelenkten Luftbomben an. Im Falle einer Gefahr sollten Sie den nächsten Schutzraum aufsuchen.

Eine Explosion war in der Nähe der Stadt Sumy zu hören. Zuvor registrierte das Militär die Bewegung von gelenkten Bomben des Feindes in Richtung des Ortes. Darüber berichtet am Montag, den 7. Oktober, Suspilne Sumy.

Die Explosion in Sumy wurde um etwa 23.49 Uhr gehört.

In der Zwischenzeit, früher in der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine vor diesem aufgezeichnet eine Reihe von Starts durch den Feind gelenkten Bomben in Richtung der Region Sumy.

Auch über eine Reihe von Explosionen in Charkiw berichtet. Es wird angegeben, dass diese in den Vororten zu Beginn der nächtlichen Stunde ertönten.

Nach Angaben der Überwachungskanäle hat der Feind gelenkte Luftbomben in Richtung Charkiw abgeschossen.

Das Militär bittet darum, auf den Alarm zu reagieren und ist in Deckung. Im Moment wird der Luftalarm im Osten des Landes ausgelöst.

Wir erinnern daran, dass die Armee der Russischen Föderation versucht, fast alles in Kupjansk zu zerstören, die Stadt wird regelmäßig mit gelenkten Luftbomben belegt.

