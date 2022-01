Fahrerflucht: Forstdirektor in Prikarpattya festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ermittler des Staatlichen Ermittlungsbüros haben den Direktor eines staatlichen Forstbetriebs in der Region Iwano-Frankiwsk festgenommen, der ein neunjähriges Mädchen überfahren hat und vom Unfallort geflüchtet ist. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation.

„So überfuhr der Beamte am 20. Januar gegen 19.00 Uhr mit seinem Dienstwagen ein 9-jähriges Mädchen im Dorf Loevo, Bezirk Nadvirna. Das Kind befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Da der Beamte ihm jedoch helfen konnte, verließ er die Unfallstelle“, heißt es in der Erklärung.

Das verletzte Mädchen starb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Für den Leiter des Forstbetriebes wird eine Verdachtsmeldung vorbereitet. Ein Antrag an das Gericht auf Untersuchungshaft wird ebenfalls vorbereitet.

Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren…