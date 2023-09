Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Zusammenhang mit den katastrophalen Verlusten der Invasoren werden zur Vervollständigung der neu gebildeten 25 Allrussischen Armee der Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Territorium der Gebiete Primorski und Chabarowsk der Russischen Föderation Mobilisierungsmaßnahmen der lokalen Bevölkerung durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Freitag, den 15. September, in der Abendzusammenfassung mit.

„Insbesondere in Berufsschulen, technischen Schulen und unter Absolventen von Internaten gibt es aktive Propagandaaktivitäten, an denen russische Soldaten der neu gebildeten 25. Armee der Streitkräfte der Russischen Föderation beteiligt sind, die diese Bildungseinrichtungen absolviert haben“, heißt es in dem Bericht.

Bei Eintritt in den Militärdienst bieten die Besatzungsagitatoren eine Pauschalzahlung von 600 Tausend Rubel und Zulagen ab 200 Tausend Rubel, sagte der Generalstab.

Erinnern Sie sich, die dritte separate Angriffsbrigade hat das Dorf Andrijiwka in Richtung Bachmut befreit und die 72. separate motorisierte Gewehrbrigade der russischen Streitkräfte „in Stücke geschlagen“. Es war diese Brigade, die amerikanische Experten zuvor als „das Symbol für die Probleme der russischen Armee“ bezeichnet hatten, da sie bereits drei vernichtende Niederlagen erlitten hatte.