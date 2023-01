Der Fall des Verräters, der feindliche Ausrüstung nach Kiew führte, wurde vor Gericht gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Fall des russischen Agenten, der mehr als 120 Einheiten der Invasorenausrüstung durch die Region Sumy nach Kiew führte, wurde vor Gericht gebracht. Der Mann wird des Hochverrats und der Lagerung von Militärgütern beschuldigt. Dies wird in der Presse-Service des Büros des Generalstaatsanwalts der Ukraine berichtet.

„Die Untersuchung ergab, dass der Mann aus den ersten Tagen der Invasion des russischen Militärs in der Ukraine in seinem eigenen Auto begleitet Spalten der Ausrüstung Eindringlinge auf dem Gebiet der Region Sumy. Insgesamt gelang es dem Angeklagten, mehr als 120 Einheiten feindlicher Ausrüstung zu transportieren“, – heißt es in der Mitteilung.

Nach der Befreiung der Region Sumy von den Invasoren arbeitete der Mann weiter mit einem Vertreter des russischen Militärs zusammen.

„Er sammelte Daten über die Standorte, die Anzahl und die Bewaffnung der paramilitärischen Formationen in der Region. Über einen der Boten übermittelte er seinem Kontaktmann die Koordinaten militärischer Einrichtungen“, so die Generalstaatsanwaltschaft. …