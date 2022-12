Der Feind greift weiterhin in zwei Richtungen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen führen weiterhin Offensiven in den Richtungen Bachmut und Avdyivka durch und versuchen auch, die taktische Situation in Richtung Lymansk zu verbessern. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem morgendlichen Briefing am 28. Dezember mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer in den vergangenen 24 Stunden Raketenangriffe durchgeführt und 33 Raketenwerfer abgefeuert haben, insbesondere auf zivile Einrichtungen in Cherson.

Die Streitkräfte der Ukraine wehrten feindliche Angriffe in den Gebieten Ploschtschanka, Tscherwonopopowka in der Region Luhansk und Spornoje, Jakowlewka, Soledar, Bachmut, Podgorodne, Bachmut, Andrejewka, Kleshjewka, Awdejewka, Wodjan, Marinka, Pobeda und Solote Niva in der Donezkina ab.

Der Generalstab betonte, dass nach wie vor die Gefahr von feindlichen Luft- und Raketenangriffen auf kritische Infrastrukturen des Landes besteht.

Die Lage in den Richtungen Wolhynien, Polessk, Sewersk und Sloboschansk bleibt stabil, es wurden keine Anzeichen für die Bildung von Angriffsgruppen festgestellt.

In anderen Richtungen verteidigt die russische Armee bereits besetzte Linien und konzentriert ihre Bemühungen auf die Abschreckung ukrainischer Verteidigungseinheiten.

„Am 26. Dezember wurden die feindlichen Stellungen in der Nähe von Chaplynka, Region Cherson, unter Beschuss genommen, wobei etwa 50 Soldaten getötet wurden“, heißt es in dem Bericht.

Im vorübergehend besetzten Sewastopol haben die Invasoren die Agitation für die Aufnahme in die russischen Streitkräfte unter Vertrag intensiviert.

Ukrainische Raketen- und Artilleriegeschütze haben im Laufe des vergangenen Tages einen Kommandoposten, sieben Bereiche, in denen Personal und militärische Ausrüstung konzentriert sind, zwei Munitionsdepots sowie eine wichtige militärische Einrichtung der Invasoren getroffen.