Der Feind griff Dnipro mit Kamikaze-Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 9. November griffen russische Truppen die Region Dnipropetrowsk massiv mit Kamikaze-Drohnen an, vier Menschen wurden in Dnipro verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Walentyn Resnitschenko.

„Fünf Drohnen wurden von unserer Luftabwehr zerstört. Es gibt auch einen Hit. In Dnipro wurde ein Logistikunternehmen von Drohnen getroffen. Vier seiner Angestellten wurden verwundet. Alle sind im Krankenhaus. Drei sind schwer“, präzisierte er.

Der Streik führte zu einem massiven Brand, der sich auf eine Fläche von 3.000 Quadratmetern ausbreitete. Die Lagerhallen des Unternehmens wurden zerstört.

Der Bezirk Nikopol wurde von Grad MLRS und schwerer Artillerie unter Beschuss genommen. Zwei Gemeinden – Mirivska und Marganetska – gerieten unter Beschuss, ohne dass es Verletzte gab.

„In der Gemeinde Marganetska wurden Privathäuser und ein privates Unternehmen beschädigt. In Mirovska wurden Häuser und Stromleitungen beschädigt“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung…