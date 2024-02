Der Feind hat ein Haus in der Nähe von Cherson getroffen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aggressoren haben das Dorf Veletenske in der Nähe von Cherson unter Beschuss genommen. Infolge dieses Angriffs hat eine ganze Familie gelitten. Eine Person ist gestorben, berichtete die örtliche regionale Militärverwaltung am Samstag, den 10. Februar.

Es wird angegeben, dass bei dem Angriff ein Wohnhaus getroffen wurde, in dem die ganze Familie lebte.

Bei dem 77-jährigen Mann wurde eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung, eine Prellung, diagnostiziert. Seine 72-jährige Frau erlitt Schrapnellwunden. Die Ärzte leisteten vor Ort medizinische Hilfe. Die Opfer weigerten sich, ins Krankenhaus zu gehen – heißt es in der Nachricht.

Zur gleichen Zeit starb die Tochter der älteren Ehegatten an Ort und Stelle. eine 52-jährige Frau erlitt Verletzungen, die mit dem Leben unvereinbar sind.

Zuvor war am Samstag bekannt geworden, dass in Charkow wegen des Angriffs von „Schahid“ eine ganze Familie – Eltern und ihre drei kleinen Jungen – verbrannt ist. Insgesamt starben sieben Menschen in der Stadt, es gibt Verletzte.

Auch in der Region Odessa wurden Drohnenangriffe verübt. Dort wurden vier Menschen verletzt.