Der Feind könnte erneut Infrastrukturen angreifen - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind verfügt noch immer über genügend Flugzeuge, und die Russische Föderation könnte erneut ukrainische Infrastrukturen angreifen, weshalb neue Raketenangriffe auf ukrainische Städte nicht ausgeschlossen werden sollten. Jurij Ignat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies am Montag, dem 5. Dezember, in einem TV-Marathon.

Er wies darauf hin, dass der Feind nicht nur über Tu-95, sondern auch über Tu-160 verfügt.

„Ein Tu-95-Flugzeug kann ab acht Raketen tragen, und in Russland gibt es noch einige mehr. Wir sprechen hier von Dutzenden, so dass man sagen kann, dass sie nicht in der Lage sein werden, ebenfalls zuzuschlagen. Der Flugplatz ist groß, der Schaden am Flugplatz selbst ist meiner Meinung nach minimal. Aber es ist ein alarmierendes Signal für sie“, betonte Ignat.

Der Sprecher der Luftwaffe betonte, dass die Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf ukrainisches Territorium in naher Zukunft weiterhin…