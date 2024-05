Der Feind schlug im Wärmekraftwerk Slowjansk zu

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am Morgen des 5. Mai griff der Feind das Wärmekraftwerk Slowjansk in der Oblast Donezk mit fünf Raketen an.

Dies berichtet Suspilne Donbass unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Stadt Mykolajiw, Wladimir Proskunin.

„Heute, am 5. Mai, um 10:35 Uhr, begann der Beschuss des Wärmekraftwerks Slowjanskaja von Donbasenergo. Der Beschuss beschädigte eine Reihe von Einrichtungen auf dem Gelände des Kraftwerks“, sagte Wladimir Proskunin.

Es gab keine Todesopfer durch den Beschuss. Der Angriff wurde mit Streumunition durchgeführt.

Ekonomitschna Prawda