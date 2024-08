Der Feind hat Sumshchyna getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird medizinische Hilfe geleistet, Rettungsaktionen werden durchgeführt.

Am Nachmittag des 18. August warfen russische Truppen UAB auf Bilopolye in Sumshchina ab. Dies meldet die Militärverwaltung der Region Sumy am Sonntag, den 18. August.

Vorläufig ist eine Person gestorben und eine weitere wurde verletzt.

„Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Medizinische Hilfe wird geleistet, Rettungsarbeiten werden durchgeführt“, heißt es in der Meldung.

Gegenwärtig werden die Folgen des feindlichen Angriffs geklärt. Es wird festgestellt, dass sich möglicherweise Menschen unter den Trümmern der Gebäude befinden.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen erneut Mirnograd in der Region Donezk beschossen haben, was zum Tod eines 44-jährigen Mannes führte.

Wir haben berichtet, dass russische Truppen in der Nacht zum Sonntag, den 18. August, die Ukraine mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Lenkflugkörpern sowie Drohnen angegriffen haben.