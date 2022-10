Feindlicher Beschuss von Slowjansk, Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Beschuss von Slowjansk hat vier Menschenleben gefordert. Ein weiterer feindlicher Angriff traf in der Nacht zum Montag, dem 10. Oktober, den zentralen Teil der Stadt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Vadim Lyakh.

„Kein guter Morgen in Slowjansk! Montag, 10. Oktober. In der Nacht wurde der zentrale Teil der Stadt erneut beschossen. Privathäuser in der Botanicheskaya Straße wurden getroffen. In einem von ihnen lebte eine Familie. Ein Volltreffer. Drei Erwachsene wurden getötet. ein 12-jähriger Junge wurde in die Luft gejagt. Hat überlebt. Verwundet. Er ist derzeit in einer Klinik untergebracht. Das Gesamtergebnis des Beschusses sind vier Tote und zwei Verletzte“, berichtet Vadim Lyakh.

