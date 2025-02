Der US-Finanzminister hat der Ukraine den Entwurf eines Partnerschaftsabkommens übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei den Gesprächen während des Besuchs des Finanzministers ging es insbesondere um Fragen der Sicherheitsgarantien und der Nutzung von Bodenschätzen.

US-Finanzminister Scott Bessant traf am 12. Februar in Kiew ein und übergab der ukrainischen Seite den Entwurf eines Wirtschaftspartnerschaftsabkommens. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass das Dokument so schnell wie möglich geprüft werde, damit es rechtzeitig für die Münchner Konferenz vorliegt, berichtete Ukrinform am Mittwoch, den 12. Februar.

In den Gesprächen wurden auch die Fragen der Sicherheitsgarantien und der Nutzung von Bodenschätzen angesprochen.

Selenskyj überreichte Bessant eine Karte der ukrainischen Ressourcen und betonte deren Bedeutung für die zukünftige Zusammenarbeit.

Ministerpräsident Denys Schmyhal kommentierte seinerseits den Besuch von Bessant mit den Worten, dass dieser Besuch die Absicht der Regierung von Präsident Trump bestätige, pragmatische und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zur Ukraine zu entwickeln. Er sagte auch, dass die USA bereit sind, beim Wiederaufbau des ukrainischen Staates zu helfen und an einer Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind.

Schmyhal betonte, wie wichtig es ist, den Sanktionsdruck auf die Russische Föderation zu verstärken. Die Ukraine fordert die USA auf, zusätzliche Restriktionen gegen Rosatom zu verhängen, alle russischen Banken von SWIFT zu trennen, harte Sanktionen gegen den Öl- und Gassektor der Russischen Föderation zu verhängen und eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren.

Wir erinnern daran, dass Donald Trump bereits für nächste Woche ein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj angekündigt hat, bei dem die Parteien über den ukrainischen Untergrund sprechen werden.