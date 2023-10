Der Finanznachrichtendienst hat dubiose Transaktionen im Wert von 85 Mrd. Hrywnja identifiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der staatliche Finanzüberwachungsdienst als Unterabteilung des Finanznachrichtendienstes der Ukraine hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 870 Materialien über das Waschen von Erträgen aus Straftaten in Höhe von 85,3 Milliarden Hrywnja an die Strafverfolgungsbehörden geschickt. Dies wurde vom Pressedienst der Agentur am 19. Oktober berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gosfinmonitoring verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ergriffen hat. Vor allem, um wirksamen Sanktionsdruck auf die Russische Föderation auszuüben.

„Im Rahmen seiner operativen Tätigkeit in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 hat Gosfinmonitoring 870 Materialien (477 allgemeine Materialien und 393 zusätzliche allgemeine Materialien) an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt. In diesen Materialien beträgt der Betrag der Finanztransaktionen, die mit Geldwäsche und der Begehung einer Straftat in Verbindung gebracht werden können, 85,3 Milliarden Hrywnja“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Betrag der gestoppten Finanztransaktionen und gesperrten Gelder beläuft sich auf umgerechnet 3,6 Milliarden Hrywnja.

„Das Hauptaugenmerk des Gosfinmonitoring liegt nun auf der Identifizierung von Finanztransaktionen und Personen, die mit der Finanzierung von Terrorismus/Separatismus und militärischer Aggression durch die Russische Föderation und RB gegen die Ukraine in Verbindung stehen… 207 solcher Materialien wurden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet“, betonte der Dienst.