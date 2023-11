Ein Gericht in Frankreich hat gegen den Mitbegründer der Alfa-Gruppe entschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Gericht in Frankreich hat Alexei Kuzmichev, den Mitbegründer des russischen Konsortiums Alfa Group, gegen eine Kaution von 8 Millionen Euro freigelassen. Dies berichtet die Zeitung Le Monde.

Der Staatsanwalt hatte beantragt, Kuzmichev in Gewahrsam zu nehmen, aber er verließ das Gerichtsgebäude mit der Auflage, eine Kaution zu stellen. Derzeit steht der Geschäftsmann unter richterlicher Aufsicht, es ist ihm untersagt, Frankreich zu verlassen.

Anfang dieser Woche wurde der russische Milliardär wegen des Verdachts auf „schweren Steuerbetrug, mutmaßliche Geldwäsche und verdeckte Arbeit in einer organisierten kriminellen Gruppe“ festgenommen, schreibt die Publikation unter Berufung auf die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft Frankreichs (PNF).

Zuvor wurden im Rahmen der Ermittlungen in dem Steuerbetrugsfall Durchsuchungen in Kuzmichevs Haus in Paris und in seiner Villa in Saint-Tropez durchgeführt.

Nach der Verhaftung von Alexej Kusmitschew, der Beobachtern zufolge dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe steht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass Moskau „beim Schutz seiner Rechte als russischer Staatsbürger helfen wird“, wenn „der Verhaftete dies wünscht“.

Es ist bekannt, dass Kusmitschew seit März 2022 unter EU-Sanktionen steht, die wegen der russischen Invasion in der Ukraine verhängt wurden. Im August wurde er zusammen mit anderen Gründern und Führungskräften der Alfa Group, zu der auch die Alfa Bank gehört, unter US-Sanktionen gestellt.