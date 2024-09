Finnland wird der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 118 Millionen Euro zur Verfügung stellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 13. September kündigte das finnische Verteidigungsministerium die Übergabe des 25. militärischen Hilfspakets an die Ukraine im Wert von rund 118 Millionen Euro an

Finnland wird der Ukraine ein neues militärisches Hilfspaket im Wert von rund 118 Mio. EUR zur Verfügung stellen.

Dies teilte das finnische Verteidigungsministerium mit.

Es handelt sich dabei um das 25. Paket der Verteidigungshilfe für die Ukraine. Der geschätzte Wert des Pakets liegt bei etwa 118 Millionen Euro. Insgesamt hat Finnland der Ukraine bereits Verteidigungshilfe in Höhe von 2,3 Milliarden Euro geleistet.

„Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine sind weiterhin ernst. Wie versprochen, wird Finnland weiterhin materielle Hilfe leisten. Unsere Botschaft an unsere Partnerländer ist, dass wir nicht aufgeben dürfen“, sagte Verteidigungsminister Antti Häkkänen. Aus operationellen Gründen und um die sichere Lieferung der Fracht an ihren Bestimmungsort zu gewährleisten, werden keine weiteren Einzelheiten über den Inhalt der Hilfe, ihre Liefermethoden und den Zeitplan bekannt gegeben.

Die Entscheidung, zusätzliche Hilfe zu leisten, berücksichtige sowohl die Bedürfnisse der Ukraine als auch die Ressourcen der ukrainischen Streitkräfte, so das finnische Verteidigungsministerium.