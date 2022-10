Flugabwehrschützen schossen im Süden ein feindliches Angriffsflugzeug ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ukrainische Soldaten haben am Sonntag im Süden ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug abgeschossen.

Quelle: Kommando der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Am 30. Oktober, gegen 8.00 Uhr morgens, hat eine Flugabwehrraketeneinheit der Luftwaffe ein russisches Su-25-Angriffsflugzeug im Süden abgeschossen.“

Was vorausging: Zuvor wurde berichtet, dass die ukrainische Luftwaffe am Sonntag einen feindlichen Kampfhubschrauber in der Region Charkiw abgeschossen hat.

