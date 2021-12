Foto des Tages: In Charkiw wurde direkt an der Mauer des Stadtrats ein Weihnachtsbaum angezündet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 26. Dezember wurde in der Stadtverwaltung von Charkiw ein Weihnachtsbaum angezündet. Außerdem war der gesamte Bereich für das Neujahrsfest geschmückt.

Lesen Sie mehr darüber, wie der Weihnachtsbaum in der Stadtverwaltung von Charkiw aussieht, in einem Artikel der „Segodnya“.

Ein echtes Märchen

Der Weihnachtsbaum in der Stadtverwaltung von Charkiw wurde am 24. Dezember aufgestellt und am Sonntag, dem 26. Dezember, angezündet. Der Baum besteht aus grünen Zweigen und vielen kleinen bunten Kugeln.

Der Baum ist dreistöckig und ragt bis in die vierte Etage.

Außerdem wird der Bereich vor dem Rathaus für die Winterfeierlichkeiten geschmückt. Große Weihnachtsdekorationen – Ballons mit eingeritzten Weihnachtsbäumen – wurden dort aufgestellt. Wenn es dunkel wird, leuchten die Lichter auch auf sie.

Weihnachtsbaum in der Nähe des Stadtrats in Charkow. Foto: „KS Charkiw“

Ein Weihnachtsbaum fiel in Mariupol

Am Abend des 19. Dezember fiel der wichtigste Weihnachtsbaum der Stadt auf dem Teatralnaja-Platz in Mariupol um. Der Neujahrsbaum stand erst seit 15 Stunden.

Das Video zeigt, dass der Vorfall höchstwahrscheinlich durch einen starken Wind verursacht wurde, der den Baum umkippen und auf den Boden stürzen ließ, da er sein Gewicht nicht mehr tragen konnte. Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten, konnten fliehen.

Die Rettungskräfte hatten zuvor mitgeteilt, dass es in Mariupol Sturmwinde mit Geschwindigkeiten von über 15 m/s geben würde.

