Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Saporischschja hat die russische Artillerie ihre Stellungen mit „freundlichem Feuer“ eingedeckt. Das berichten russische so genannte Militärkorporale unter Berufung auf Quellen im russischen Generalstab massiv.

Der Vorfall soll sich in der Nähe von Robotinoye ereignet haben. Eine Gruppe von Angreifern hatte sich offenbar als ukrainische Streitkräfte verkleidet und versucht, in den Rücken der ukrainischen Truppen vorzudringen. Eine russische Drohne entdeckte jedoch die Gruppe, identifizierte die Eindringlinge als Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, übermittelte die Koordinaten an die russische Artillerie, und diese schlug die gescheiterten Saboteure.

„Aufgrund der mangelnden Koordinierung der Aktionen wurden 32 Menschen durch „friendly fire“ getötet. Nach dem Angriff entdeckte der Feind (die ukrainischen Streitkräfte – Anm. d. Red.) die Stellungen unserer Artillerie und deckte sie mit Streubomben ein. Weitere 19 Menschen wurden getötet, viele verwundet, darunter auch schwer“ ,“ schreiben die Propagandisten.

Schuld an der Tragödie war ein russischer Kommandeur, der die Soldaten zwang, ukrainische Uniformen zu tragen, und der zu niemandem etwas sagte. Unmittelbar nach dem Artillerieschlag auf die eigenen Soldaten wurde ihm klar, was er getan hatte, und er verließ seinen Posten. Jetzt wird nach ihm gesucht.

„Der Feind hat begonnen, mehr Druck auszuüben, so dass es an der Front immer häufiger zu solchen unkoordinierten Aktionen kommt“, so die Entführer.