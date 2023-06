Gas in der Ukraine ist fast dreimal billiger geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Erdgaspreise in der Ukraine sind den achten Monat in Folge gesunken. Der Preis für Erdgas in der Ukraine betrug im Mai 2023 11.163,77 Hrywnja pro tausend Kubikmeter ohne Mehrwertsteuer, das sind 22,4% weniger als im Vormonat. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch, den 7. Juni, mit.

Der Durchschnittspreis für Gas wird nach einer Formel berechnet, die im Steuergesetzbuch der Ukraine für die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des Untergrunds vorgesehen ist.

Nach Angaben des Ministeriums ist der Durchschnittspreis auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Berechnung des Indikators im März letzten Jahres gesunken. Im vergangenen Jahr hat sich der Preis fast verdreifacht. Im Mai 2022 lag er bei 31.175 Hrywnja pro 1.000 Kubikmeter ohne Mehrwertsteuer.