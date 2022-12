Das Gebiet Cherson wurde innerhalb von 24 Stunden 60 Mal beschossen, es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, fasste Informationen über den feindlichen Beschuss des Gebiets am vergangenen Tag, dem 21. Dezember, zusammen.

Russische Truppen beschossen das Gebiet Cherson innerhalb von 24 Stunden 60 Mal. Sie feuerten mit Artillerie, MLRS, Mörsern und Panzern.

„Erneut gerieten Wohngebiete von Cherson unter feindlichen Beschuss. Die Russen griffen die Werft, Privat- und Wohngebäude an. Durch den russischen Beschuss in den letzten 24 Stunden wurde eine Person getötet und sechs Bewohner der Region Cherson unterschiedlich schwer verwundet“, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung in einer Erklärung…