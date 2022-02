Geheimdienstmitarbeiter haben bekannt gegeben, welche drei ukrainischen Städte von Angriffen bedroht sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland wird im Donbass nicht aufhören und könnte eine weitere Offensive auf ukrainischem Territorium starten, sagten Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes bei einem Treffen im Präsidialamt. Dies berichtete die Ukrainska Pravda am Dienstag, 22. Februar, unter Berufung auf eigene Quellen.

„Dem ukrainischen Geheimdienst liegen Daten vor, wonach Russland angeblich nicht vorhat, im Donbass aufzuhören, und die militärische Eskalation weiter fortsetzen will. Vor allem Charkiw, Cherson und Kiew liegen nach Angaben von Geheimdienstvertretern in der Gefahrenzone“, heißt es in der Veröffentlichung.

Dem Bericht zufolge wurden bei dem Treffen Informationen über die wahrscheinliche Verschlechterung der Lage im Donbass in den nächsten zwei Tagen geäußert.

Die Teilnehmer des Treffens erörterten auch die Einführung des Ausnahmezustands in den an Russland angrenzenden Regionen. Nach Angaben der Massenmedien wurde die endgültige Entscheidung nach den Ereignissen in der Nacht zum 23. Februar im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte getroffen.

Zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass russische Spezialeinheiten Einrichtungen in Donezk mit Sprengsätzen versehen haben.