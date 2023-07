Der Generalstab hat die Daten über den Raketenangriff vom 6. Juli präzisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden hat die Russische Föderation Raketenangriffe auf die Ukraine gestartet und dabei 11 Kalibr-Marschflugkörper eingesetzt, von denen sieben von Flugabwehrraketen und Flugzeugen der Luftwaffe zerstört wurden. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 7. Juli mit.

„Drei Kalibr-Raketen schlugen in der Stadt Lemberg ein und eine Rakete traf ein Privathaus in der Region Tscherkassy“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus führte der Feind 57 Luftangriffe durch, von denen vier Angriffe auf Drohnen des iranischen Typs Shahed waren. Alle Kamikaze-Drohnen wurden von der Flugabwehr abgeschossen.

Die Angreifer feuerten auch 67 Mehrfachraketenwerfer ab, insbesondere auf Siedlungen in den Regionen Charkiw, Luhansk, Donezk, Saporischschja, Dnipropetrowsk und Cherson.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russische Föderation heute Nacht einen weiteren Angriff durch iranische Kampfdrohnen durchgeführt hat. Informationen über die Folgen dieses terroristischen Angriffs werden derzeit abgeklärt.

„Die Wahrscheinlichkeit von Raketen- und Luftangriffen in der gesamten Ukraine bleibt sehr hoch“, betonte der Generalstab.