Der Generalstab hat Erfolge in zwei Richtungen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat operative Informationen über die russische Invasion ab Samstagabend, den 9. September, veröffentlicht.

„Im Laufe des Tages gab es 26 militärische Zusammenstöße. Der Feind hat 2 Raketen, 29 Luftangriffe und 14 Beschüsse aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen unserer Truppen und Siedlungen durchgeführt“, heißt es in der Zusammenfassung des Generalstabs.

In Richtung Lyman wehrten unsere Verteidiger feindliche Angriffe in der Gegend von Berestowoje ab.

In Richtung Bachmut halten ukrainische Soldaten den Feind in den Gebieten Orechiwo-Wasilowka, Bogdaniwka und Klischiwka erfolgreich zurück.

In Richtung Marjinka haben unsere ukrainischen Verteidiger im Laufe des Tages 8 feindliche Angriffe in der Gegend von Marjinka abgewehrt.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte setzen die Offensivoperationen in Melitopol und die Offensivaktionen (Angriff) in Richtung Bachmut fort. Sie sind in den Gebieten südlich von Robotynoye und Klitschtschijiwka erfolgreich, konsolidieren sich an den erreichten Grenzen, vernichten den Feind und befreien Schritt für Schritt die besetzten Gebiete.

Im Laufe des Tages hat die Luftwaffe der Verteidigungsstreitkräfte 8 Angriffe auf die Konzentrationsgebiete des Rüstungspersonals und der militärischen Ausrüstung durchgeführt.

Einheiten der Raketentruppen haben 5 Artillerie- und 1 Flugabwehrraketensystem des Feindes getroffen.

Zuvor wurde bekannt, dass das ukrainische Militär drei neueste russische Panzer T-90M Breakthrough in der Region Donezk zerstört hat. Der Feind erlitt Verluste in der Nähe des Dorfes Andrijiwka.