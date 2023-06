Generalstab: Die Kämpfe finden in vier Richtungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen konzentrieren ihre Hauptanstrengungen auf die Richtungen Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka, und es finden weiterhin schwere Kämpfe statt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 12. Juni mit.

Der Feind hat eine Rakete und 36 Luftangriffe abgefeuert und 38 Angriffe mit Raketenwerfern auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte und bewohnte Gebiete durchgeführt.

In den vergangenen 24 Stunden kam es zu 25 militärischen Zusammenstößen. Insbesondere führte der Feind erfolglose Offensiven in der Nähe von Bilohivka in Richtung Lyman und Awdijiwka in Richtung Awdijiwka durch.

In Richtung Marjinka wehrten die ukrainischen Verteidiger alle feindlichen Angriffe in der Nähe der Stadt Marjinka ab.

In Richtung Bachmut versuchte der Feind, die taktische Situation zu verbessern, indem er Offensiven in Richtung Iwaniwske und Bila Hora durchführte, jedoch ohne Erfolg.

„Während der letzten Woche haben die russischen Angreifer in Richtung Bachmut erhebliche Verluste erlitten. So werden allein im Militärkrankenhaus in der Nähe der Siedlung Persianovka im Gebiet Rostow täglich mehr als 50 Angreifer mit schweren Verletzungen behandelt. Das Krankenhaus ist überfüllt und weist aufgrund des Mangels an medizinischem Personal eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Schwerverletzten auf“, betonte der Generalstab.

Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht zum 11. Juni sechs Angriffe auf Gebiete geflogen, in denen sich feindliches Personal konzentriert hatte. Raketen- und Artillerieeinheiten trafen zwei Kommandoposten, zwei Artillerieeinheiten in Feuerstellungen und eine feindliche Radarstation.